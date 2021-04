Landkreis Augsburg setzt jetzt auf die Luca-App

Die Luca-App ist ein neues Mittel in der Nachverfolgung im Kampf gegen Corona. Nun kommt sie auch im Augsburger Land zum Einsatz. So funktioniert's.

Ab sofort kann die Luca-App auch im Landkreis Augsburg zum Einsatz kommen. Sie soll eine schnellere Kontaktverfolgung gewährleisten. Durch die App soll man sich künftig das umständliche Eintragen auf Kontaktlisten sparen können. Jeder kann sie sich kostenfrei auf das Smartphone laden.

Die App funktioniert so: Als Nutzer meldet man sich einmal mit seinen Daten auf einem mobilen Endgerät an und Luca generiert danach einen sich minütlich ändernden QR-Code, der dem eigenen Endgerät zugeordnet ist. Mit diesem „Pass“ kann man dann in teilnehmenden Örtlichkeiten einchecken. Tritt ein Infektionsfall ein, kann das Gesundheitsamt schnell die Kontaktdaten aller Gäste einsehen, wenn Betreiber oder Nutzer die Daten bei Anfrage freigeben. Ein optionaler, automatisierter Check-Out schützt vor einem möglichen Vergessen des Abmeldens und reduziert damit die Zahl falscher Alarmierungen.

Darauf sollte beim Nutzen der Luca-App geachtet werden

„Wenn die QR-Codes der Luca-App von Nutzern für entsprechend kleine Bereiche angebracht sind, beispielsweise pro Tisch, Kabine, Sporthalle, Abteilung oder Stockwerk, können die so erhobenen Daten den Gesundheitsämtern tatsächlich bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung weiterhelfen“, sagt Landrat Martin Sailer. Sei der QR-Code lediglich am Eingang eines großen Gebäudekomplexes platziert, habe er hingegen für die Gesundheitsämter keinen erheblichen Mehrwert.

Auch im Landratsamt und seinen Außenstellen können Besucherinnen und Besucher bald „einchecken“. Wer sich über Luca informieren möchte, findet auf der Internetseite des Landkreises Augsburg unter www.landkreis-augsburg.de/luca eine Zusammenstellung der wichtigsten Fragen und Antworten sowie entsprechende Downloads und weiterführende Links. Technische Unterstützung bei der Einrichtung von Luca gibt es auch für Unternehmen, Vereine und weitere Interessierte: Ab 4. Mai bietet der Landkreis dienstags und donnerstags zwischen 10 und 11 Uhr Luca-Online-Schulungen über Microsoft Teams an. Der Teilnahme-Link ist unter www.landkreis-augsburg.de/luca-betreiber zu finden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)

