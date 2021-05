Landkreis

vor 20 Min.

Im Biergarten schmeckt es einfach besser

Plus Wie das Augsburger Land nach dem Dauerlockdown aus dem Dornröschenschlaf erwacht und warum beim Einkaufen Hochbetrieb herrscht.

Von Oliver Reiser

Die Sehnsucht auf die wiedergewonnene Freiheit war größer, als es die mickrigen Temperaturen am Pfingstwochenende eigentlich zugelassen hätten. Zum ersten Mal in diesem Jahr durften Gaststätten und Restaurants am Pfingstsamstag ihre Gäste zumindest wieder unter freiem Himmel bewirten. Die Corona-Inzidenzwerte im Augsburger Land ermöglichten ein Ende des monatelangen Dauerlockdowns. Und obwohl die Temperaturen für den Wonnemonat Mai noch zu wünschen übrig ließen und immer wieder Regenwolken am Himmel vorbeizogen, zog es die Menschen hinaus. Im Klosterstüble Oberschönenfeld bildeten sich lange Schlangen, im Landgasthaus Demharter in Wörleschwang war das ofenfrische Schweineschäufele bald ausverkauft. Nichts gegen ein Essen to go, aber unter freiem Himmel schmeckt der Krustenbraten oder das Spanferkel halt noch mal so gut. Zumal, wenn man dabei lange vermisste Freunde treffen kann. Auch wenn es stets einer wärmenden Jacke bedurfte, strahlten doch alle mit der Sonne um die Wette.

Themen folgen