Landratswahl: Sailers Sieg im Schatten der Corona-Krise

Plus Martin Sailers Sieg bei den Landratswahlen ist keine Sensation. Zudem konnte sich der Amtsinhaber als entschlossener Corona-Krisenmanager profilieren.

Martin Sailers Sieg bei der Landratswahl stand am Sonntag früh fest und ist keine Überraschung. Der Wahlkampf auf Landkreisebene fand allenfalls dezent statt – nicht einmal die Konkurrenz glaubte ernsthaft daran, den CSU-Politiker gefährden zu können. Die Ankündigung der Freien Wähler, ihre Kandidatin Melanie Schappin werde Sailer in die Stichwahl zwingen, half der jungen Bewerberin nicht wirklich, am Ende reichte es nur zu Platz drei hinter den Grünen, die ihr bestes Ergebnis bei Landratswahlen feiern und zeigen, dass die jüngsten Erfolge keine Eintagsfliege waren.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Dem Wahlkämpfer Sailer hat sicherlich geholfen, dass er sich als Landrat in den vergangenen Tagen als entschlossener Corona-Krisenmanager präsentieren konnte. Doch aus diesem Amtsbonus wird schnell eine Bürde, als Chef der Landkreisverwaltung wird Sailer in den nächsten Tagen einschneidende Schritte vertreten und durchsetzen müssen. Der Wahlsonntag stand schon in vielerlei Hinsicht im Schatten von Corona – für die kommenden Wochen wird dies noch viel mehr gelten.

Themen folgen