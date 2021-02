vor 32 Min.

Lange Autoschlangen beim verbilligten Bierverkauf in Gersthofen

Plus Wegen des Corona-Lockdowns blieben viele Brauereien auf ihrem Bier sitzen. Beim verbilligten Verkauf im Riegele-Logistikzentrum in Gersthofen war der Andrang groß.

Von Diana Zapf-Deniz

Wer am Freitagnachmittag die Otto-Hahn-Straße in Gersthofen entlang musste, war sicherlich verwundert über den Rückstau. Im Riegele Logistikzentrum in Gersthofen gab es zwar kein Freibier, aber fast. Es hatte sich schnell in den sozialen Medien herumgesprochen, dass Getränkeretter gesucht wurden. Von 15 bis 18 Uhr bot die Firma einen Lagerverkauf an. Um kurz nach 14 Uhr war das Firmengelände voll mit rund 150 Autos. Logistikleiter Reinhard Vogt stand draußen an der Straße und musste zahlreiche Interessenten wegschicken: "Fahren Sie bitte weiter. Sie können es in ein bis zwei Stunden nochmal probieren." Die dreifache Spur von der Einfahrt bis zur Getränkeausgabe betrug 700 Meter. "Pro Stunde schaffen wir, ungefähr 60 bis 70 Kunden zu bedienen", erzählt Vogt. Somit dürften die Kunden unter zwei Stunden Wartezeit nicht rausgekommen sein.

Mindesthaltbarkeitsdatum war Februar/März

"Wegen der Gaststättenschließung haben wir 5000 Kisten mit Mindesthaltbarkeitsdatum Februar/März 2021. Die Getränke wollten wir auf keinen Fall wegschütten", berichtet Vogt. Die Preise seien weit unter dem Einkaufspreis. Eine Kiste alkoholfreie Getränke für 4,50 Euro und eine Bierkiste sechs Euro plus Pfand. "Bei diesem Preis zahlen wir immer noch drauf, aber wenigstens nicht so viel und vernichtet wird somit auch nichts."

Der Abverkauf zog Menschen aus Augsburg Stadt und Land, aber auch aus Donauwörth und Nördlingen an. Die Hygieneregeln wurden strikt eingehalten und bezahlt werden konnte nur mit Karte.

Es gab massive Staus rund um die Otto-Hahn-Straße, Stuttgarter Straße und Donauwörther Straße in jede Richtung - auch einen Rückstau auf die B17 Landsberg Richtung Augsburg bis Göggingen.

Dass der Andrang derart groß sein würde, damit hätte auch Lagerist Acram Jaser nicht gerechnet. "Klar freuen sich die Leute, wenn es etwas günstig gibt. Aber dass so viele kommen, hätte ich nicht gedacht, zumal es ja auch bitterkalt ist." Jaser stand, wie seine Kollegen auch, bei eisiger Kälte draußen und sorgte für Ordnung. Nur auf der Straße gab es hin und wieder ein Hupkonzert.





