03.05.2021

Bekommt Langweids Badesee eine Kneippanlage?

Im Freizeitgebiet in Langweid könnte auch eine Kneippanlage entstehen. Ein Zuschuss dafür ist bereits zugesagt.

Von Sonja Diller

In Langweid freut man sich über die Zusage über einen Förderbetrag in Höhe von 18.000 Euro aus dem Sonderprogramm "Touristische Infrastruktur - Kneipp-Anlagen“ des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Eine eigene Anlage zum gesunden Wassertreten am Badesee würde das Angebot im Naherholungsgebiet noch attraktiver machen. Allerdings hätte die Gemeinde auch einen hohen Eigenanteil zu stemmen. Rund 65.000 Euro würde eine Anlage mit barrierefreiem Zugang und der nötigen Technik für gleichbleibende Wasserversorgung kosten. Im Förderprogramm ist dafür ein pauschaler Zuschuss von 18.000 Euro vorgesehen. Warum die Gemeinde noch zögert.

