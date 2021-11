Langweid

vor 21 Min.

Das neue Führungsteam hat mit Langweids Schule einiges vor

Plus Ein neues Führungsteam hat im September die Leitung der Grund- und Mittelschule Langweid übernommen. So sieht das erste Fazit aus.

Von Sonja Diller

Ein komplett neues Schulgebäude in Planung, moderne Lernkonzepte und intensives Netzwerken mit Arbeitgebern in der Region. Das neue Führungsteam der Grund- und Mittelschule Langweid hat einiges auf dem Radar. Christian Reckerth hat nach drei Jahren in Langweid als Konrektor die Schulleitung übernommen. Seine Stellvertreterin ist Julia Tietze-Wagner, die aus Leipheim hierher kam. Ein erstes Fazit nach zwei Monaten im neuen Schuljahr: "Läuft!" Doch das ist nicht alles.

