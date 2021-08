Langweid

vor 19 Min.

Dem Fußball bleibt die Langweider Lehrerin Gabi Ott trotz Ruhestand treu

19 Jahre lang unterrichtete Gabi Ott an der Grund- und Mittelschule in Langweid. Nun ging sie in den Ruhestand.

Plus 19 Jahre lang unterrichtete Gabriele Ott an der Grund- und Mittelschule in Langweid. Nun ging sie in den Ruhestand. Doch einigen ihrer Passionen bleibt sie treu.

Von Sonja Diller

19 Jahre lang war "die Gabi" für ihr Team, war "Frau Ott" für die Langweider Schüler eine feste Größe. Nach 16 Jahren als Konrektorin und drei Jahren als Rektorin der Grund- und Mittelschule, in der sie selber schon Schülerin war, hat sie sich zum 1. August in den Ruhestand verabschiedet. Was unter anderen Umständen schwer gefallen wäre, hat Corona fast schon leicht gemacht. Und sie hat auch schon einiges vor im neuen Lebensabschnitt.

