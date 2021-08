Langweid

vor 14 Min.

Die Wahl am Stammtisch: Das fordern die Weltverbesserer aus Langweid

Am Stammtisch der Weltverbesserer in Langweid am Kulturbahnhof unterhalten sich: (von links) Carl Köhne, Bettina Bulbuck, Anna Hillenmeyer, Carmen Gleich und Benedikt Gleich mit AZ-Redakteurin Regine Kahl.

Plus Im umgebauten Bahnhof in Langweid trifft sich der Stammtisch der Weltverbesserer. Bei einem Besuch geht es vor allem um ein zentrales Thema.

Von Regine Kahl

In Langweid gibt es einen Stammtisch mit Menschen, die sich Weltverbesserer nennen. Der Name sagt schon im Groben, worum es der Gruppe geht: Wie kann die Welt, und vor allem die Umwelt, ein Stückchen besser gemacht werden, vor allem mit Blick auf die kommenden Generationen. Es sind eher junge Leute, die im umgebauten Bahnhof regelmäßig zum Austausch zusammenkommen. Wir haben bei einem Besuch mit den Männern und Frauen darüber gesprochen, was sie sich von den Bundespolitikern, die im Herbst gewählt werden, erwarten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen