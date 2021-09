Feuerwehr Langweid verzeichnet 85 Einsätze und wählt neues Vorstandsteam

Plus Neues Vorstandsteam, neue Kommandantenstellvertreter: Die Freiwillige Feuerwehr Langweid wählte. Bei der Jahreshauptversammlung ging es aber auch um Anderes.

Eigentlich war sie für den Vorabend des Dreikönigstags geplant. Wegen der Corona-Pandemie musste die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Langweid verschoben werden. Jetzt wurde sie in der Langweider Dreifachturnhalle nachgeholt. Wichtige Vereinsangelegenheiten waren in diesem Jahr voranzubringen.