Gablingen und Langweid werden eine Pfarreiengemeinschaft

Pfarrer Benedikt Huber erklärt aktuelle Entwicklungen bei den Pfarrbüros in Langweid, Stettenhofen und Lützelburg.

Plus Die Pfarrgemeinden in Gablingen und Langweid werden zusammengelegt. Das hat für die Gläubigen in den Pfarreien ab September Folgen.

Von Gerald Lindner

Mehrere Pfarreien unter einer Kirchenverwaltung sind im Augsburger Land nichts Neues mehr. So gibt es zum Beispiel die Pfarreiengemeinschaft Gersthofen seit einigen Jahren. Zum 1. September wird nun die katholische Pfarreiengemeinschaft Gablingen-Langweid gegründet. Die fünf Pfarrgemeinden aus Achsheim, Gablingen, Langweid, Lützelburg und Stettenhofen bilden dann eine pastorale Einheit. Aber auch organisatorisch sollen Kräfte gebündelt und Synergien erzeugt werden.

