Langweid

vor 8 Min.

Gemeinderat hält am Gewerbegebiet Langweid Nord trotz Kritik fest

Noch sind hier Felder. Künftig soll hier das Gewerbegebiet Langweid Nord seinen Platz finden, beschloss der Gemeinderat trotz Kritik an den Plänen.

Plus Mittelständische Handwerksbetriebe will die Gemeinde Langweid in einem neuen Gewerbegebiet im Norden ansiedeln. Doch der Standort bietet auch Probleme.

Von Sonja Diller

Nicht nur beim Wohnungsbau boomt das Augsburger Land. Auch das Interesse an gewerblichen Flächen ist weiterhin groß. Vor allem verkehrsgünstige Lagen erleben einen Boom. Deshalb sei jetzt die Zeit, das bereits im Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2006 verankerte Gewerbegebiet Langweid-Nord zu realisieren, sagte Bürgermeister Jürgen Gilg. Nach öffentlichen Auslegungen und der Abwägung aller eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan beschloss der Gemeinderat die Satzung für das neue Gewerbegebiet. Nun beginnen die Detailplanungen für das 6,3 Hektar große Areal. Für die Ansiedlung hat die Gemeinde ein bestimmte Art von Gewerbebetrieben im Sinn.

