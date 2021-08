Langweid

06:30 Uhr

Langweid kauft Luftfilter für Schulen

Luftreinigungsgeräte für die Schulen will die Gemeinde Langweid bis zum Herbst anschaffen.

Plus Mehr Schutz für die Kinder in der Schule: Langweid schafft bis zum Herbst Luftreiniger an. Das Modell ist schon ausgesucht. Doch es wurde noch mehr entschieden.

Von Sonja Diller

Langweider Schüler und Kita-Kinder werden im Herbst in ihren Räumen mobile Luftreiniger haben. Auch wenn die Technik die Frischluftzufuhr nicht überflüssig macht. Mit CO 2 -Ampeln wird auch künftig sichergestellt, dass die überall vorhandenen Fenster regelmäßig zum Lüften geöffnet werden. Doch der Gemeinderat befasste sich auch mit anderen Themen, etwa dem neuen Kreisverkehr.

