Neues Markthallen-Konzept für den Penny-Markt in Langweid

Der Discounter Penny in Langweid hat umgebaut. Zu erkennen sind die Veränderungen aber nur im Innern des Geschäfts.

Außen wie gewohnt, innen ganz neu ist die Filiale des Discounters Penny in Langweid. Seit Dienstag ist das Ladengeschäft am Kreisverkehr bei der B2 nach kurzer Umbauzeit wieder geöffnet. Die Ausstattung nach dem Konzept „Markthalle“ bekam die Langweider Pennyfiliale als eine der ersten in der Region, freut sich Marktleiterin Anita Wittig über das moderne Erscheinungsbild. Dazu gehören große Kühltheken in Augenhöhe und ein neues Layout der Regale. Das gewohnte Sortiment finden die Kunden weiterhin, doch nun sind die Produktgruppen und Angebote in Nischen zusammengefasst und dadurch übersichtlicher angeordnet.