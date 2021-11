Langweid

vor 16 Min.

Schulneubau, Bürgerbüro: So hat sich Langweid entwickelt

Ihre Tage sind gezählt: Die Mittelschule in Langweid soll in einigen Jahren abgerissen werden. Das ist das bisher größte Projekt der Gemeinde.

Plus Was hat sich seit 2019 in Langweid getan? Das wurde jetzt bei der Bürgerversammlung vorgestellt - ebenso wie weitere Pläne für die Zukunft der Gemeinde.

Von Sonja Diller

Großprojekt Schulneubau: Was sich in den letzten beiden Jahren in Langweid getan hat, stellte Bürgermeister Jürgen Gilg bei der Bürgerversammlung 2021 den rund 60 Besuchern in der mit großen Abständen bestuhlten Dreifachturnhalle vor. Die Fakten waren angenehmer als die Raumtemperatur. Doch alle hielten durch, um zu Neues zu erfahren. Und da gab's einiges zu hören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen