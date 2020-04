vor 50 Min.

Laster prallt gegen Auto

A8: Unfall beim Streitheimer Forst

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht auf der Autobahn auf Höhe Rastplatz Streitheimer Forst in Fahrtrichtung München. Ein junger Mann konnte durch seine schnelle Reaktion Schlimmeres verhindern.

Ein 19-Jähriger war laut Polizei am Mittwoch mit seinem roten Citroën C1 auf der linken Spur unterwegs und wollte dort gegen 8.50 Uhr einen Lkw mit Anhänger überholen. Beide Fahrzeuge waren zu der Zeit etwa 800 Meter vor der Ausfahrt zum Rastplatz „Streitheimer Forst Süd”. Doch dann geriet der Lkw vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, es kam zum Zusammenstoß. Das hintere linke Anhängereck des Lasters stieß gegen den Wagen. Dessen rechte vordere Felge wurde so stark beschädigt, dass der Reifen schlagartig Luft verlor und der 19-Jährige gerade noch nach rechts abfahren konnte und auf dem Verzögerungsstreifen zum Rastplatz zum Stehen kam. Der Citroën wurde großflächig am rechten Kotflügel und an der rechten Tür eingedrückt. Das Auto musste anschließend abgeschleppt werden.

Der Fahrer des Lkw-Gespanns fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Gersthofen unter Telefon 0821/3231910. (kar)

