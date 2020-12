vor 30 Min.

Lastwagen touchiert beim Rangieren ein Auto in Diedorf

Beim Rangieren ist ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug in Diedorf an einem Auto hängengeblieben.

Beim Rangieren streift ein Lastwagen in Diedorf ein Auto. Der Sachschaden liegt bei 200 Euro.

Beim Rangieren ist ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug an einem Auto hängen geblieben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr, als der 49-jährige Lastwagenfahrer von der Schillerstraße nach links in die Goethestraße einscheren wollte. Das Auto wurde am rechten, hinteren Radlauf beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 200 Euro. (kinp)

Themen folgen