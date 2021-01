11:15 Uhr

Lastwagenfahrer übersieht beim Ausparken ein vorbeifahrendes Auto

In der Röntgenstraße kommt es beim Rangieren aus einer Firmenausfahrt zu einem Zusammenstoß. Es bleibt beim Sachschaden.

Beim Rangieren hat ein Lastwagenfahrer am Mittwoch in Gersthofen einen Unfall verursacht. Der 51-Jährige wollte laut Polizei rückwärts aus einer Firmenausfahrt in die Röntgenstraße einbiegen.

Rückwärts aus Grundstück in Gersthofen gefahren

Gegen 12.10 Uhr fuhr der Mann rückwärts von dem Grundstück auf die Röntgenstraße. Gleichzeitig näherte sich ein 36-jähriger Autofahrer, der in westlicher Richtung unterwegs war. Dies bemerkte der 51-Jährige nicht und kollidierte mit dem Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 4300 Euro. (thia)

