Leben ist ein „Miss Verständnis“

Mika Blauensteiner spielt ihr Kabarettprogramm im Gersthofer Ballonmuseum

Ist sie die Miss Verständnis – oder ist alles nur ein großes Missverständnis? Diese Frage stellt die Kabarettistin Mika Blauensteiner, die am Donnerstag, 26. September, ab 19.30 Uhr erstmals in Gersthofen, und zwar im Ballonmuseum auftritt. Für den Abend verlosen wir fünfmal zwei Freikarten.

Mit Herzlichkeit, einnehmendem Wesen und wachem Verstand massiere sie in ihrem ersten Soloprogramm „Miss Verständnis“ die Lachmuskeln ihres Publikums, fand ein Kritiker.

Mika Blauensteiner ist darin Miss Verständnis. Die Zuschauer sollen sie gernhaben – aus gutem Grund! Eine Frau mit einem Leben, das nur mit Humor und einer gehörigen Portion Liebe zu bewältigen ist, präsentiert eine Geschichte voller Missverständnisse ... könnte man sagen. Oder aber, man lässt sie sich erzählen und erlebt eine Frau mit viel Verständnis. Doch muss man wirklich alles tolerieren, was man versteht?

Für das Kabarettprogramm „Miss Verständnis“ am Donnerstag, 26. September, ab 19.30 Uhr im Ballonmuseum Gersthofen verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Dienstag, 24. September, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und schreibt uns, wie viele Soloprogramme Mika Blauenstein bereits gespielt hat.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

für 19 Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen, Bahnhofstraße 12 sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

