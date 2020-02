18:15 Uhr

"Lechana" aus Gersthofen: Wie sich die Narren fit halten

Die Narren müssen im Endspurt des Faschings fit bleiben. Auf die Gesundheit stießen Mitglieder der Lechana beim Besuch in der Redaktion AZ Augsburger Land mit den Redakteuren an.

Leicht bekleidet in der Kälte: Mitglieder in Faschingsgarden sind prädestiniert für Grippe und Erkältung. Wie sich Mitglieder der Lechana dagegen wappnen.

Von Josefine Wunderwald

Bereits seit August wird wöchentlich trainiert, jetzt geht es in die heiße Phase: Bei der Faschingsgesellschaft „Lechana“ aus Gersthofen stehen in den nächsten Tagen zahlreiche Auftritte, Besuche und Umzüge in der ganzen Region von früh bis spät an.

In dieser Zeit ist es ausschlaggebend, dass alle Mitglieder der Gruppe fit bleiben. Doch das ist nicht einfach: Die Gardenmitglieder bekommen nur wenig Schlaf, sind ständig unter Menschen und oft nur leicht bekleidet in der Kälte unterwegs.

"Lechana": Faschingsprinzessin ist fit

„Wenn ich krank werden würde, gäbe es keinen Ersatz. Da müsste ich dann einfach durch“, erzählt Vanessa Michl, Faschingsprinzessin der Lechana in diesem Jahr. Obwohl sie die vergangenen Jahre zum Fasching hin immer erkältet war, sei sie in diesem Jahr noch vollkommen gesund geblieben. Allgemein gebe es bei der Lechana heuer nur einen Totalausfall. Ansonsten seien die meisten Gardenmitglieder dieses Jahr erstaunlich fit, freut sich die Faschingsprinzessin. „Wir haben ja auch unseren Hofmediziner Dr. Sebastian Burkhardt mit dabei“, sagt Michl. Außerdem sei noch etwas anderes entscheidend: „Der ein oder andere Sekt kann schon auch helfen.“

Das Geheimnis des Prinzen: Bananen

Auch Vanessa Michls zweite Hälfte im Fasching, „Prinz“ Raffael Wehr, ist bislang noch nicht krank geworden.

Sein Geheimnis: Bananen. „Ich esse jeden Tag ein ganzes Bündel Bananen, die haben viel Magnesium. Außerdem habe ich natürlich auch meine Medizinschublade“, erzählt Wehr. Auch Florian Ettl von der Lechana hat ein ungewöhnliches Hausmittel gegen Erkältungen: Heiße Zitrone mit Rum und ACC-akut–Tabletten. „Als ich Prinz war, habe ich außerdem täglich zwei 600er Ibuprofen-Tabletten genommen, um das durchzustehen“, sagt er. Solche Mittel seien oft unumgänglich, sagt auch sein Teammitglied Sebastian Pfiffner: „Wir haben in der Faschingssaison oft mehr als 60 Auftritte und sind sehr viel mit dem Bus unterwegs. Dazu proben wir monatelang etwa drei bis vier Mal in der Woche. Nebenher müssen wir natürlich auch noch arbeiten.“ Seit drei Jahren ist der 20-Jährige bereits bei der Lechana. Mitglied in einer Faschingsgesellschaft zu sein sei definitiv anstrengend und sehr zeitaufwendig, das müsse man mögen, sagt Pfiffner.

Trotz alledem gilt für Prinz Raffael Wehr: „Selbst, wenn du echt fertig oder gesundheitlich angeschlagen bist, während des Auftrittes merkt man das nicht. Dann zählt nur das Publikum.“

Wer die Lechana noch einmal live erleben will, hat dazu am kommenden Sonntag Gelegenheit. Ab 13.30 Uhr findet dann der „Tanz um den Narrenbaum“ auf dem Gersthofer Rathausplatz statt. Es treten zahlreiche Gastgarden auf. Der Eintritt ist frei.