00:32 Uhr

Lechbrücken: Protest gegen längere Sperre

Neue Pläne rufen Entsetzen hervor

Mit Entsetzen haben die Sprecher der IG Lechbrücken auf die Nachricht reagiert, dass die Lechbrücken zwischen Meitingen und Thierhaupten zwei Wochen länger als ursprünglich geplant vollständig gesperrt werden.

In einer von Josef Reiter, Robert Michels und Helmut Kienberger unterzeichneten Erklärung heißt es: „Jetzt geht es an die Existenz.“ Besonders betroffen seien die Betriebe im Gewerbegebiet Thierhaupten, die durch zusätzliche Baumaßnahmen an der Staatsstraße praktisch von der Außenwelt abgeschnitten sind. Wie gestern berichtet, hat das Staatliche Bauamt die wegen der Sanierungsarbeiten verhängte Vollsperrung bis Ende Mai verlängert.

Grund sind Asbestspuren im Abbruchmaterial. Nun besteht der Verdacht, dass 300 Tonnen abgetragener Beton mit Asbest verseucht sind, die möglicherweise von einer Spezialfirma entsorgt werden müssen. Fest stehen soll das erst kommende Woche und so lange ist eine Beseitigung des Schutts nach Darstellung des Bauamts nicht möglich.

Die IG Lechbrücken will das nicht gelten lassen. In der Erklärung, die unserer Zeitung vorliegt, heißt es: „Wir fordern die Verantwortlichen im Straßenbauamt auf, die an uns und die betroffenen Kommunen gegebenen Zusagen einzuhalten. Kann es wirklich sein, dass wegen einiger Tonnen Abbruchmaterial eine ganze Region weitere zwei Wochen lahmgelegt wird? Hier muss eine bessere Lösung gefunden werden.“

Die Verlängerung der Sperrung bedeute eine Überschreitung der Planung um 30 Prozent. Die IG frage sich, was sonst noch alles auf die Menschen zukomme. Nach dem neuen Zeitplan soll die Brücke bis Ende Mai ganz und danach wieder halbseitig gesperrt werden. Anfang Juli soll dann wieder freie Fahrt herrschen – fast einen Monat früher als ursprünglich geplant. (AL)

