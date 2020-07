vor 18 Min.

Lechmuseum öffnet ab August wieder

Historisches Wasserkraftwerk in Langweid ist zu besichtigen

Mehrere Monate lang hatte das Lechmuseum Bayern in Langweid wegen der Corona-Pandemie geschlossen – nun öffnet das Museum wieder für Besucher. Die erste Gelegenheit bietet sich am Sonntag, 2. August.

Die Lechwerke haben die Pause genutzt, um das Lechmuseum zu aktualisieren. So wurden Infotafeln überarbeitet und neue Inhalte aufbereitet. Das Lechmuseum Bayern (Lechwerkstraße 19, 86462 Langweid) ist ab August wieder zu den regulären Öffnungszeiten für Besucher zugänglich, also an jedem ersten Sonntag im Montag zwischen 10 und 18 Uhr. Während der Ferienzeit gibt’s eine zusätzliche Sonderöffnung am Sonntag, 23. August. Gruppenführungen sind derzeit noch nicht möglich.

Das Lechmuseum befindet sich im historischen Wasserkraftwerk Langweid, das seit 1907 klimafreundlichen Strom produziert und seit einem Jahr zu Augsburgs Welterbestätten zählt. Interaktiv gestaltet und für jedes Alter geeignet informiert das Museum über die Entwicklung des Lechs mit Blick auf die Umwelt und seine industrielle Nutzung. Ein Höhepunkt ist die trockengelegte historische Schauturbine, die Besucher über zwei Ebenen erkunden können.

Alle Besucher müssen die geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften einhalten. Dazu gehören das Tragen von Mund-und-Nasen-Schutz, Einhalten der Abstandsregeln und selbstständiges Desinfizieren der Hände. Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten gibt es unter www.lechmuseum.de. (AL)

