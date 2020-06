vor 20 Min.

Leichtathleten leiden weiter unter Corona

Lage hat sich bei SpVgg Auerbach nur wenig entspannt

Nur wenig entspannt hat sich die schwierige Lage durch Corona auch für die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim.

Zwar konnte das Einzeltraining in Wald und Flur mittlerweile in Kleingruppentraining auf der Sportanlage Rothtal umgewandelt werden, doch von einem geregelten Trainingsbetrieb ist man noch weit entfernt. So wird zurzeit nur Training für die U16 und älter angeboten, während die U14 und U12 spätestens nach den Pfingstferien das Training wieder aufnehmen. Am härtesten trifft es die U10. Hier kann voraussichtlich erst ab den Sommerferien wieder gemeinsam trainiert werden.

Wegen der massiven Trainingseinschränkungen und dem Fehlen von Wettkämpfen befürchtet Abteilungsleiter Johann Kohler einen Schwund von vor allem jungen Mitgliedern. „Die Kontakte untereinander gehen durch die Krise leider verloren.“

Auch der Ausfall von Veranstaltungen auf der Rothtalanlage trifft die Abteilung hart, waren doch bereits alle organisatorischen Vorbereitungen abgeschlossen.

Dies betrifft die mittel- und nordschwäbischen Meisterschaften, die am 14. und 27. Juni hätten stattfinden sollen und wahrscheinlich auch das Abendsportfest am 5. August. „Sollten die jetzt geltenden Abstandsregelungen weiter bestehen, so ist die Abwicklung einer solchen Veranstaltung nicht möglich“, so Kohler.

Bleibt nur noch die Hoffnung auf den 26. September mit den Landkreismeisterschaften in Horgau, um wenigstens den Kindern und Jugendlichen noch eine Startmöglichkeit in diesem Jahr zu bieten. (koh)

