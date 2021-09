Leichtathletik

vor 22 Min.

Tobias Stiastny holt einen kompletten Medaillensatz

Plus Auerbacher Leichtathlet bei den Bayerischen Meisterschaften im Kugelstoßen, Diskus- und Hammerwurf erfolgreich

Von Johann Kohler

Wenn bei einer Leichtathletik-Veranstaltung in den letzten zwei Jahren zum Diskuswurf aufgerufen wurde, stand mit Tobias Stiastny in seiner Altersklasse der Sieger in der Regel fest. Der 15-ährige Leichtathlet der SpVgg Auerbach/Streitheim wurde stets seiner Favoritenrolle gerecht und verlor in dieser Zeit keinen einzigen Wettkampf. So war es auch bei den bayerischen Meisterschaften im unterfränkischen Hösbach, wo er mit jedem seiner sechs Versuche überlegen Landesmeister geworden wäre. Mit einer tolle Serie mit Würfen jeweils über 50 Meter war er der überragende Athlet in dieser Disziplin mit dem ein Kilo schweren Gerät und wurde mit 52,75 m Goldmedaillengewinner.

