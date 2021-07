Leitershofen

vor 19 Min.

Leitershofer Kirche bei den Architektouren: Mit Licht Stimmungen zaubern

Eine klare Gliederung und ein klares Raumkonzept: Die Katholische Kirche „Zum Auferstandenen Herrn“ an der Riedstraße in Leitershofen unterscheidet sich von älteren Gotteshäusern.

Plus Die Leitershofer Pfarrkirche „Zum Auferstandenen Herrn“ ist bei den Architektouren präsent. Diese finden heuer online statt. Was die Kirche so besonders macht.

Von Ingrid Strohmayr

Die Freude, mit der Leitershofer Pfarrkirche bei den Architektouren ausgewählt worden zu sein, war für den Architekten Ulrich Rumstadt groß. „Allerdings war ich bei der Nachricht, dass die Architektouren dieses Jahr nur online stattfinden, im ersten Moment schon etwas enttäuscht,“ so der Architekt, der in Stadtbergen wohnt. Im Nachhinein findet er, dass die Darstellung der Kirche „Zum Auferstandenen Herrn“ im Video sehr schöne Möglichkeiten bietet, das Projekt zu zeigen.

