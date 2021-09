Leitershofen

Schauspielerin Marina Lötschert aus Leitershofen gewinnt Publikumspreis

Die Leitershofer Schauspielerin Marina Lötschert in ihrer Rolle als Bäckerin Anne Amsfeld bei den Brüder-Grimm-Festspielen in Hanau.

Plus Die in Leitershofen lebende Schauspielerin Marina Lötschert wird für ihre Rollen bei den Brüder-Grimm-Festspielen in Hanau mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Von Ingrid Strohmayr

Überglücklich zeigt sich Schauspielerin Marina Lötschert und kann es immer noch nicht realisieren. Zum zweiten Mal nach 2019 ist sie die Gewinnerin des Publikumspreises der Hanauer Brüder-Grimm-Festspiele. Für ihre Rollen als Bäckerin Anne Amsfeld im „Der Rattenfänger von Hameln“ und der Magd Margarethe im „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist eroberte sie bravourös die Gunst und vor allem die Herzen des Publikums.

