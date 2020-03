vor 38 Min.

Liebe auf den ersten Blick

Marianne und Manfred Megele feiern in Ostendorf goldene Hochzeit

„Jeden Tag der gleiche Weg zur Arbeitsstelle, immer die gleichen Mitfahrer – bis eines Tages ein anderer junger, bisher unbekannter Mann mich in ein nettes Gespräch verwickelte“, schmunzelt Marianne Megele. „Unsere schüchternen Blicke trafen sich schnell, und – was soll ich sagen – die berühmte Liebe auf den ersten Blick hatte wieder zwei glückliche Opfer gefunden.“

Dies geschah vor über 50 Jahren und nun konnten Manfred und Marianne Megele (geb. Ziegler) im Meitinger Ortsteil Ostendorf bei guter Gesundheit ihre goldene Hochzeit feiern. Am 27. Februar 1970 gaben sich der waschechte Augsburger „Datschiburger“ und seine in Nördlingen geborene Frau Marianne Ziegler das Ja-Wort.

Im Laufe der Ehejahre erblickten drei Kinder, Tochter Sylvia und die Söhne Jürgen und Alexander, das Licht der Welt. Derzeit bereichern acht Enkelkinder und ein Urenkel das rege Familienleben. „Da kommt Freude in der Bude auf“, scherzt lachend der Jubilar.

Nachdem Marianne Megele von ihrem Vater Anton in Ostendorf ein Grundstück geschenkt bekam, baute die Familie ein schmuckes Eigenheim, in dem es noch heute lebt. Manfred Megele war als Flugzeugbauer bei der ehemaligen Firma MBB tätig, ehe er im Jahr 2006 in den Ruhestand eintrat. Heute widmet er sich mit Freunden dem Schafkopfspiel oder schaut im Fernsehen leidenschaftlich Sportübertragungen, besonders Fußballspiele an.

Seine Frau Marianne hegt und pflegt den Gemüsegarten oder unternimmt Busreisen zu Sehenswürdigkeiten durch ganz Europa. „Viele Jahre versorgte ich in Ellgau bei Wind und Wetter die Leser der Augsburger Allgemeinen schon in den frühen Morgenstunden mit der neuesten druckfrischen aktuellen Ausgabe“, denkt sie gern an diese Zeit zurück. Zum Gratulantenkreis gehörte neben der Familie, Verwandten, Nachbarn und Freunden auch Meitingens Zweiter Bürgermeister Werner Grimm, der die Glückwünsche der Marktgemeinde mit einem Präsent überbrachte. (peh)

Themen folgen