vor 48 Min.

Liebesfunke sprang beim Ball über

Das Ehepaar Heckel ist seit 60 Jahren verheiratet

Das seltene Fest der diamantenen Hochzeit feierten Rudolf und Ingeborg Heckel (geb. Spengler) aus Herbertshofen. Bei einem Faschingsball im Neusässer Gasthof Schuster lernten sich die beiden 1956 kennen.

Ingeborg Heckel ist eine gebürtige Augsburgerin. Ihr Ehemann Rudolf Heckel erblickte in Passek (Sudetenland) das Licht der Welt. Drei Jahre nach den ersten verliebten Blicken gaben sich Rudolf Heckel und Ingeborg Spengler in der Neusässer St.- Ägidius-Kirche das Jawort. Nach der Hochzeit lebte das junge Ehepaar in der Augsburger Eisenbahnersiedlung. Rudolf Heckel war bis zu seinem Ruhestand bei der US-Armee in der Augsburger Sheridan-Kaserne tätig. Seine Frau arbeitete in der Fuggerstadt als Verkäuferin. Das Paar bekam zwei Kinder, Tochter Angelika und Sohn Richard. Mittlerweile gehören auch drei Enkelkinder, Florian, Stefan und Marko, zum Familienkreis. 1992 baute die Familie in der Schlesierstraße in Herbertshofen ein Haus, in dem sie heute noch lebt. „Ich war ein leidenschaftlicher Vogelzüchter und hatte über 100 Kanarienvögel und Wellensittiche in meiner Obhut“, blickt der Jubilar zurück. Ingeborg Heckel bereitet die Arbeit im Haushalt und die Pflege des schmucken Gartens immer noch viel Freude. Gerne denkt das Paar an die unterhaltsamen Kegelabende mit Lenz Wagner im Meitinger Kegelheim zurück.

Gemeinsam sehen sich Volksmusiksendungen und Theateraufführungen im Fernsehen an und informieren sich in der Augsburger Allgemeinen Zeitung täglich über das Weltgeschehen. Zum großen Gratulantenkreis gehörten neben der Familie, Nachbarn und Freunden auch Meitingens Zweiter Bürgermeister Werner Grimm, Pfarrer Gerhard Krammer und Pfarrgemeinderatsmitglied Franziska Raba. (peh)

