Locker durch den Lockdown: Ein Buch ist nicht nur zum Lesen da

Plus Cennet Durgun, die Trainerin und Managerin des Tischtennis-Bundesligisten TTC Langweid, trainiert in den eigenen vier Wänden mit ungewöhnlichen Sportgeräten

Von Oliver Reiser

Die Corona-Pandemie hat den Sportbetrieb zum zweiten Mal lahmgelegt. Auch im neuen Jahr sind die Sportanlagen und Fitnessstudios geschlossen. Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, trotzdem „Locker durch den Lockdown“ kommen, der noch mindestens bis 10. Januar andauert, wollen wir Sie weiter mit Anregungen und Inspirationen versorgen. Dazu werden Ihnen bekannte Sportler, die Trainerinnen und Trainer der Spitzenmannschaften im Augsburger Land, aber auch Personal-Coaches und Ernährungsberater nützliche Tipps geben. Heute kommt die Fitnessübung von Cennet Durgun, der Spielertrainerin und Managerin des Tischtennis-Bundesligisten TTC Langweid.

Sportwissenschaftlerin und Personal Coach

Die 31-Jährige ist Sportwissenschaftlerin und Personal Coach - und ein sportliches Multitalent. Neben Tischtennis spielt sie auch noch Fußball beim FC Stern München in der Bayernliga. Geboren ist Cennet Durgun, in deren Adern auch türkisches Blut fließt, in Nordschwaben, wohnt aber in München. Neben dem Tischtennis schloss sie zwei Bachelor (Sportwissenschaften und angewandte Psychologie/ Psychosomatik) und einen Master (Diagnostik/Training) ab.

Cennet Durgun, die Trainerin und Managerin des Tischtennis-Bundesligisten TTC Langweid, trainiert in den eigenen vier Wänden mit ungewöhnlichen Sportgeräten. Video: Cennet Durgun

Für ein Jahr arbeitete sie als Fitnesstrainerin auf hoher See auf einem Kreuzfahrtschiff. Momentan muss auch sie zu Hause trainieren. Dabei verwendet sie außergewöhnliche Sportgeräte, wie zum Beispiel Badeschlappen, ein Buch oder eine Waschmittelflasche.

Runde für Runde den Rücken stärken

Für diese rückengerechte Übung legt man sich in Bauchlage flach auf den Boden, die Beine zusammen und leicht vom Boden abheben. "Der Blick geht dabei immer nach unten", sagt Cennet Durgun und greift nach dem Buch ("Ein Roman genügt. Es muss kein Atlas ein."). Dann hebt man auch den Oberkörper vom Boden ab. Der rechte Arm geht nun nach hinten. Hinter dem Rücken wird das Buch an den linken Arm übergeben. Nach zehn Runden erfolgt ein Richtungswechsel. Der Körper bleibt dabei immer gestrafft, der Po angespannt. "Je schwerer der Gegenstand, desto anstrengender die Übung", lacht die Allroundsportlerin und greift nach einer Waschmittelflasche. Man kann es sich aber auch leichter machen und nur eine Badeschlappe verwenden. Eines steht fest: "Damit kann man Runde für Runde den Rücken stärken", sagt Cennet Durgun: "Habt Spaß dabei!"

