19:00 Uhr

Locker durch den Lockdown: Einfach nur auf einem Bein stehen

Einfach nur auf einem Bein stehen. Natalie Stöckle und Sonja Spreng bieten ab 7. Januar auf der Homepage des TSV Zusmarshausen einen Video-Live-Stream an.

Plus Was sich ganz einfach anhört, stellt sich ganz schnell als ganz schwierig heraus. Beim TSV Zusmarshausen gibt es deshalb ab heute Fitness online.

Von Oliver Reiser

Die Corona-Pandemie hat den Sportbetrieb zum zweiten Mal lahm gelegt. Seit Anfang November sind die Übungsstätten der Sportvereine verwaist, die Fitnessstudios geschlossen. Das wird noch bis mindestens 10. Januar so bleiben. Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, trotzdem "Locker durch den Lockdown" kommen, wollen wir Sie weiterhin mit Anregungen und Inspirationen versorgen. Dazu werden Ihnen bekannte Sportler, die Trainerinnen und Trainer der Spitzenmannschaften im Augsburger Land, aber auch Personal-Coaches und Ernährungsberater nützliche Tipps geben.

Die heutige Übung mit Sonja Spreng und Natalie Stöckle entstand bei dem Probeaufnahmen zu einem Vidoe-Live-Streaming, das die beiden Übungsleiterinnen des TSV Zusmarshausen ab dem 7. Januar jeden Donnerstag von 19 bis 19.45 Uhr auf der Homepage des Vereins (www.tsv-zusmarshausen.de) allen Mitgliedern zum Mitmachen anbieten wollen, um während des Lockdowns Fitness ins Haus zu bringen. Dabei hätte es eigentlich etwas ganz einfaches sein sollen.

Einfache Übung für das Gleichgewicht

Aber: Auf einem Bein steht man nicht. Dieses Regel hatte vielleicht am Silvesterabend Gültigkeit, als man noch schnell den zweiten Schnaps getrunken hat, um dann rechtzeitig vor Beginn der Ausgangssperre in der eigenen Wohnung einpassiert zu sein.

Locker durch Lockdown: Sonja Spreng und Natalie Stöckle Video: Oliver Reiser

Auf einem Bein stehen - das ist eigentlich die einfachste Übungen für Gleichgewicht und Koordination, die man in den heimischen vier Wänden machen kann. Doch das ist gar nicht so einfach, wie sich selbst für Sonja Spreng und Natalie Stöckle herausstellt. Am Ende machten die beiden Frauen eine Partnerübung daraus.

Auf einem Bein steht man doch

Erst wird ein Bein angehoben. Mal nach vorne, mal nach hinten schwingen. Mit ausgebreiteten Armen kann man das Gleichgewicht stabilisieren. Oder man kann sich am Partner/in festhalten, der sich entgegengesetzt dazu aufstellt und die Übungen spiegelverkehrt mitmacht. Knie anheben! Fußgelenk kreisen! Dabei immer wieder den Partner loslassen und frei stehen. Ein Bein nach hinten ausstrecken, Oberkörper nach vorne und die Arme ausbreiten. "Hebt ab!" Wer nun das Fußgelenk des einen Beines auf das Knie des anderen legt und dieses leicht beugt, merkt schnell, wie anstrengend ganz einfache Stabilitätsübungen sein können und ist froh, wenn er am Ende die Beine ausschütteln kann. Mehr davon gibt es im Live-Stream. "Von locker bis Vollgas", verspricht Natalie Stöckle.

Hier finden Sie alle Übungen und Videos unserer Serie "Locker durch den Lockdown" auf einen Blick.





Themen folgen