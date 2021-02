vor 48 Min.

Locker durch den Lockdown: Faszientraining mit dem Nudelholz

Plus Florian Kempter, Gesundheitsmanager und Ernährungsberater aus Neumünster, zeigt die Königsdisziplin für das Netzwerk im Körper.

Von Oliver Reiser

Bestimmt haben Sie diese seltsamen Rollen aus federleichtem Schaumstoff schon gesehen, die man zum Faszientraining einsetzt. Hat man keines dieser modernen Sportgeräte zuhause, kann man auch ein herkömmliches Nudelholz verwenden. Mit einem solchen Haushaltsgerät demonstriert Florian Kempter, Gesundheitsmanager und Ernährungsberater aus dem Altenmünsterer Ortsteil Neumünster, wie man die Faszien wieder strukturieren und elastisch machen kann.

Faszien sind feine Haut um die Muskeln

"Faszien umhüllen und stützen als Netzwerk alle Muskeln und Organe. Sie enthalten Lymphflüssigkeit und viele Nervenenden. Sie nehmen Schmerzen wahr und schicken Informationen über Bewegungen ans Gehirn.

Faszientraining kann auch mit einem Ball ausgeführt werden. Bild: Marcus Merk

Die Beweglichkeit unseres Körpers hängt zu 70 Prozent von dieser feinen Haut um die Muskeln ab", erklärt der 29-Jährige, der seit über zwei Jahren in Wertingen eine der größten Gesundheitseinrichtungen in Schwaben leitet. Wenn Faszien verkleben oder verhärten, ja sogar verdicken und versteifen, hilft nur eine Bewegungstherapie, um sie wieder geschmeidig zu bekommen. Kempter empfiehlt dazu zweimal in der Woche ein gezieltes Training. Hobbysportler sollten am Ende des Trainings noch mit der Faszienrolle arbeiten.

Nach Fußsohlen sind die Waden dran

Für die folgende Übung verwendet er ein herkömmliches Nudelholz. Das ist noch unangenehmer, als die Black Roll, die auch schon ziemlich schmerzhaft sein kann. Kempter verfügt natürlich auch über eine gewisse Grundfitness.

Locker durch Lockdown: Florian Kempter, Faszientraining mit dem Nudelholz Video: Oliver Reiser

Zunächst legt man das Nudelholz unter die Fußsohle und rollt es hin und her. "Wenn ein paar Stellen weh tun, sollte man sie länger und intensiver massieren", sagt Florian Kempter. Dann setzt man sich auf den Boden, stützt sich mit dem Armen hinter dem Körper ab und legt das Nudelholz unter die Wade. Dann zwischen Knie und Ferse leicht hin und her bewegen. "So zirka 20 bis 30 Sekunden", empfiehlt der Co-Trainer des Fußball-Kreisklassisten FC Emersacker.

Königsdisziplin des Faszientrainings ist die Bearbeitung der Oberschenkel-Außenseite. Bild: Marcus Merk

Königsdisziplin des Faszientrainings ist die Bearbeitung der Oberschenkel-Außenseite. Dazu dreht man sich zur Seite und stellt das obere Bein über das untere nach vorne. Dabei stützt man sich mit den Armen ab. Das auf dem Nudelholz liegende Bein hängt in der Luft. Nun schiebt man sich mit den Armen hin und her, so das die Rolle zwischen Hüft- und Kniegelenk ihre Arbeit verrichten kann. "Die Profis können dann noch beide Beine übereinander legen", grinst Florian Kempter, bevor er die Seite wechselt.

Hier finden Sie alle Übungen und Videos unserer Serie "Locker durch den Lockdown" auf einen Blick.

