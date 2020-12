vor 49 Min.

Locker durch den Lockdown: Im Sprint Richtung Weihnachten

Plus Personalcoach und Fitnessinfluencerin Renate Dumreicher aus Täfertingen macht in Videos und auf Instagram fit für's Fest. Dazu braucht es nur einen Stuhl.

Von Oliver Reiser

Die Corona-Pandemie hat den Sportbetrieb zum zweiten Mal in diesem Jahr lahmgelegt. Überflüssige Pfunde und allgemeine Trägheit drohen sich auszubreiten. Um dem entgegenzuwirken, wollen wir Sie in den nächsten Tagen und Wochen mit Anregungen versorgen, wie Sie fit durch den Lockdown und über die Feiertage kommen. Dazu werden Ihnen bekannte Sportler, Trainer der Spitzenmannschaften, Übungsleiter, aber auch Personalcoaches und Ernährungsberater aus dem Augsburger Land nützliche Tipps geben. In dieser Folge hat Personal Coach und Fitness-Influencerin Renate Dumreicher aus Täfertingen eine Übung parat, die - je nach Dosierung - ziemlich anstrengend ist.

Damit kann der Sprint Richtung Weihnachten beginnen! Auf die Plätze, fertig, los!

Dazu stützt man sich auf einem Stuhl in Liegestütz-Position ab. Dann werden die Beine im Wechsel in Richtung Ellenbogen herangezogen. Die Geschwindigkeit kann dabei individuell vom gemütlichen Bergsteiger bis zum explosiven Sprinter dosiert werden. Empfohlen werden drei Runde mit je 30 bis 40 Wiederholungen. "Wer auf die Uhr schauen möchte, sollte 45 bis 60 Sekunden pro Durchgang stoppen", empfiehlt Renate Dumreicher. "

Personaltrainerin Renate Dumreicher zeigt den Bergsteiger. Video: Oliver Reiser

Die Übung kann auch im Stehen an der Wand oder flach auf dem Boden durchgeführt werden." Mehr Trainingstipps und Übungsinspirationen sowie Videos und Workouts findet man auf ihrem Instagram-Kanal @bodybalancerenate.

Schauen Sie sich auch die anderen Folgen unserer Serie "Locker durch den Lockdown" an. Bisher sind erschienen:

Themen folgen