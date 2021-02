vor 52 Min.

Locker durch den Lockdown: Wie ein Fünf-Minuten-Homeoffice-Workout funktioniert

Plus Rainer Abt hat die Tischtennis-Frauen des Bundesligisten TTC Langweid schnell gemacht und ein Gersthofer Fitnessstudio geleitet. Aus Liebe ist er in die Stadt gezogen, die seine Lebensgefährtin liebt.

Von Oliver Reiser

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, sollen weiterhin soziale Kontakte vermieden werden. Auch am Arbeitsplatz. Deshalb hat die Bundesregierung am 27. Januar eine Corona-Arbeitsschutz-Verordnung erlassen, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Homeoffice anbieten müssen, wo immer es möglich ist. Aus diesem Grund arbeiten sehr viele Menschen derzeit am Laptop oder PC in der heimischen Wohnung.

Die Arbeitsplätze sind dabei meist provisorisch eingerichtet und nicht nach ergonomischen Gesichtspunkten ausgestattet. Umso wichtiger sei es, eine effektive und sportliche Pause einzulegen. Davon ist Rainer Abt überzeugt, der für unserer Leserinnen und Leser ein fünfminütiges Homeoffice-Workout zusammengestellt hat. Sozusagen für die kleine Fitness zwischendurch.

Rainer Abt ist als Kommunikations- und Mental-Coach tätig

Zwölf Jahre hat Rainer Abt ein großes Gersthofer Fitnessstudios geleitet und nebenbei als Trainer für Schnelligkeit und Kraft beim Bundesligisten TTC Langweid die Tischtennis-Frauen fit gemacht. Auch er selbst hat dort aktiv in der Männermannschaft gespielt. Seit Mitte 2019 lebt der 33-Jährige in Leimen bei Heidelberg. Der Liebe wegen. "Meine Lebensgefährtin wollte in die Nähe der Stadt, die sie liebt." Auch wenn ihm der Abschied schwer gefallen ist, fühlt er sich dort nun sehr wohl. Abt arbeitet dort als selbstständiger Kommunikations- und Mental-Coach.

Personal Coach Rainer Abt zeigt ein "5 Minuten Homeoffice-Workout" Video: Rainer Abt

Der Health-Motivator (www.abt-pt.de) vermittelt Lebensphilosophien oder hilft beim Abnehmen. "In erster Linie gilt es dabei, den inneren Schweinehund zu besänftigen", lacht er. Während des Lockdowns hat er sein berufliches Verhalten völlig verändern müssen. "Alles geht nun online", sagt Rainer Abt. Auch die Anleitung zum Fünf-Minuten-Homeoffice-Workout.

Ein Unterschied wird spürbar sein

Jede Übung sollte man fünf Mal wiederholen. Alles, was man dazu braucht, ist ein Handtuch. Dieses hält man mit beiden Händen in ausgestreckten Armen, die man dann nach hinten über den Kopf hinweg kreisen lässt. Das lockert die Schulterpartie. Nun lässt man nicht nur das Handtuch fallen, sondern auch sich selbst nach vorne in den Vierfüßlerstand und wandert mit dem Armen nach vorne in den Liegestütz und wieder zurück..

Das Handtuch dient nun als Unterlage für das Standbein. Das andere Bein wird im rechten Winkel angehoben. Die Arme gehen ausgestreckt nach oben, wandern dann nach unten hinter den Rücken. Dann die Beine wechseln. Nun geht es in den Ausfallschritt. Die Arme erst senkrecht hoch, dann ausbreiten und nun den Oberkörper soweit wie möglich zur Seite drehen. Zum Schluss werden im Stand die Schultern nach hinten bewegt und nach oben und nach unten geschoben. "Wer diese fünf Minuten nutzt, wird einen Unterschied merken", ist sich Rainer Abt sicher, der alle Übungen im Video erklärt.

Hier finden Sie alle Übungen und Videos unserer Serie "Locker durch den Lockdown" auf einen Blick.

