Maibaum-Abstimmung: Gersthofer Stiftersiedlung hat den schönsten Baum

Der zehn Meter hohe Maibaum der Stiftersiedlung in Gersthofen hat das Voting gewonnen.

Zahlreiche Leser haben abgestimmt und den Maibaum der Stiftersiedlung in Gersthofen zum schönsten Baum des Landkreises gewählt. Das ist seine Geschichte.

Von Sören Becker

Der Maibaum der Stiftersiedlung hat unser Maibaumvoting gewonnen. Die zehn Meter hohe Birke vereinte mit 151 Stimmen rund 32 Prozent der Stimmen auf sich. Florian Ettl wollte sich nicht damit abfinden, dass die Stiftersiedlung in Gersthofen in diesem Jahr keinen Maibaum haben sollte. Seit 1945 stellt der Heimats- und Volkstrachtenverein nämlich jedes Jahr einen Maibaum dort auf. In diesem Jahr konnte der Brauch wegen Corona nicht stattfinden.

Ettl setzt auf Tradition bei seinem Maibaum

Ettl hat schlug daher eine zehn Meter hohe Birke im Garten eines Freundes. Normalerweise sei der Baum etwa dreimal so hoch, sagt Ettl. Bei der Gestaltung setzte er auf Tradition. Die Schilder zeigen nämlich seit je her die Herkunftsorte der ersten Bewohner der Stiftersiedlung, die aus dem Sudetenland vertrieben wurden. Die Schilder hat eine Freundin von Ettl gestaltet und laminiert.

