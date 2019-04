vor 18 Min.

Maibaum zum Mitnehmen: Was Gersthofen im Mai zu bieten hat

Zum 50. Stadtjubiläum organisiert die Stadt Gersthofen eine große Feier mit Wache und verschiedenen Attraktionen

Von Gerald Lindner

2019 wird in Gersthofen gefeiert. 50 Jahre wird die Stadt alt und bietet ihren Bürgern darum ein vielfältiges Programm. So fällt unter anderem die Maifeier größer aus. Neben dem Markt zum 1. Mai in der Innenstadt wurde am 30. April bisher traditionell in der Stiftersiedlung und den Ortsteilen in den Wonnemonat gefeiert – doch heuer heißt es auch am Rathausplatz Tanz in den Mai. Aber das ist erst das Finale.

Alte Maibaumscheiben als Souvenir

Eine ganz besondere Erinnerung können die Gersthofer heuer mit nach Hause nehmen. Während der Nachtwachen des Maibaums auf dem Rathausplatz ab Samstag, 27. April, können Scheiben des alten Maibaums gegen eine Spende von mindestens fünf Euro für die städtische Stiftung Hilfe in Not erworben werden. Inklusive dem Stadtwappen als Branding kann dieses Stück noch lange an das Festjahr erinnern. Der Maibaum wird voraussichtlich am Samstagmittag angeliefert. Woher er kommt, wird im Vorfeld nicht verraten.

Aber eines gilt heuer vor allem: Der Baum darf höchstens 35 Meter hoch sein. Denn der Kran, der im Zuge der Rathausumbauarbeiten in den nächsten Monaten aufgestellt wird, muss mit seinem Arm und den Lasten über den Baum hinüberkommen.

Ist der Maibaum angekommen, wird er auf dem Rathausplatz erst einmal liegend gelagert. „Die Naturfreunde übernehmen gemeinsam mit einem Security-Dienst die Nachtwachen, damit niemand den Baum klauen kann“, sagt Dagmar Walter von der Stadtverwaltung. Vereinsmitglieder sind zumindest bis Mitternacht vor Ort, dann übernimmt der Sicherheitsdienst. „Freiwillige, die sich an der Wache beteiligen möchten, sind gesucht und herzlich willkommen.“ Selbstverständlich kann man die „Nachtwächter“ jederzeit besuchen.

Maibaumrallye für Kinder

Am Sonntag, 28. April, von 14 bis 17 Uhr gibt’s auf dem Rathausplatz für alle Kinder eine Maibaumrallye. Dabei müssen Fragen beantwortet werden, die alle mit der Tradition des Frühlingsfests und der Maibaumaufstellung zu tun haben.

Aus allen ausgefüllten Formularen werden bei der Maibaumfeier am 1. Mai zwei Karten für das Kindermusical „Jim Knopf“, das am Sonntag, 5. Mai, ab 15 Uhr in der Stadthalle Gersthofen gezeigt wird, verlost. Es gibt eine Bedingung: Die Gewinner müssen bei der Ziehung auf der Maifeier anwesend sein.

Wegen großer Risse im Stamm musste der Gersthofer Maibaum im vergangenen Jahr vorzeitig umgelegt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Am Dienstag, 30. April, ab 19.30 Uhr werden den Besuchern unter der Moderation von Herbert Lenz und Reinhold Dempf verschiedene Aktionen präsentiert, vom Hexentanz der Showtanzgruppe des TSV Gersthofen über eine Versteigerung von Jubiläumspaketen für den guten Zweck bis hin zu Partystimmung bis in die Nacht. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgen die Schwobn Deifi mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein, diesmal mit rockiger Note.

Weiter ist auch der Fotocaravan mit von der Partie, der während des ganzen Festjahres durch die Stadt tourt und Bürger ihre Lieblingsgeschichten über Gersthofen erzählen lässt. An die richtige Verpflegung für Hunger und Durst wurde auch gedacht, ebenso wie an den Wettergott: Bei schlechter Witterung findet die Freinachtfeier im Saal des Wirtshauses zum Strasser statt.

Hundert Händler und ein Trampolin

Traditionell geht es im Herzen der Stadt am Mittwoch, 1. Mai, bunt zu, denn hier wird Maimarkt abgehalten. Die Hauptstraße säumen wieder rund 100 Händler mit ihren Ständen, am Rathausplatz wartet ein Trampolin, im City-Center kann von 12 bis 17 Uhr nach Herzenslust geshoppt werden.

Die Augsburger Straße von der Rathauskreuzung bis zur Kreuzung Gries-/Feldstraße wird zu diesem Zweck ganztägig für den Verkehr gesperrt. Ortskundige werden gebeten, diesen Bereich zu umfahren. Die Umleitung verläuft über die Feldstraße–Schubertstraße–Bahnhofstraße zur Donauwörther Straße und in umgekehrter Richtung und wird entsprechend ausgeschildert.

Zum Ausklang lockt dann um 16 Uhr der Maitanz – gemeinsam mit den Kindern der Kindervilla Tiefenbacher, dem Heimat- und Volkstrachtenverein und der Stadtkapelle – direkt am Maibaum.

Die Maifeier steht heuer unter dem Motto „Maiele“. Alles, was laut Tradition zu dem Liebesbeweis mit Birkenstamm, den ein junger Mann seiner Angebeteten vors Haus stellt, gehört, wird dabei erläutert.

