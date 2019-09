vor 36 Min.

Markt in Dinkelscherben

Am Sonntag haben auch die Geschäfte geöffnet

Zahlreiche Fieranten und viele Angebote in den Geschäften locken am kommenden Marktsonntag, 8. September, nach Dinkelscherben. Denn in der Augsburger Straße findet wieder der Herbstmarkt statt. Über 30 Fieranten haben ihr Kommen angemeldet, die lokalen Geschäfte locken mit Angeboten und wollen für die gute Shopping-Laune der Gäste sorgen. Der Wirtschaftsförderverein hat dafür ein Coupon-Blatt zusammengestellt, mit dem in teilnehmenden Geschäften Geld gespart und an besonderen Aktionen teilgenommen werden kann. Die Coupons werden vor dem Marktsonntag mit dem Amtsblatt ausgeteilt. Guggemos Whirlpool lädt in diesem Rahmen, und bereits einen Tag zuvor, also am 7. und 8. September, zu den „Schautagen“ ein. Holzdesign Grünwald hat am Marktsonntag Tag der offenen Tür. Wer eine kleine Pause vom Markttrubel wünscht, für den sind das Heimatmuseum und die Scherergalerie im Zehentstadel von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Gleichzeitig öffnet die St.-Simpert-Kirche zum Tag des offenen Denkmals von 11 bis 18 Uhr. Um 15.30 Uhr findet dort eine Führung mit Markus Würmseher statt.

In der Zeit von 5 bis etwa 20 Uhr sind die Augsburger Straße, ab Kreuzung Markt-, Bahnhofstraße bis Einmündung Mödishofer Straße, für den gesamten Verkehr voll gesperrt. (mick)

