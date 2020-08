00:32 Uhr

Mehr LTE für den Landkreis

Telekom baut Masten an 21 Standorten

Schnellere Mobilfunkverbindungen im Augsburger Land: Die Telekom hat dafür in den vergangenen zwei Monaten 21 Standorte mit LTE erweitert.

Durch den Ausbau steigt nach Angaben des Unternehmens die Mobilfunkabdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich.

Die Standorte stehen in Augsburg (elf), Bobingen (drei), Gablingen, Gersthofen, Königsbrunn, Langweid am Lech, Neusäß, Stadtbergen und Thierhaupten. Zwei Standorte in Augsburg dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn, zwei weitere Standorte in Augsburg sowie die Standorte in Gablingen und Langweid am Lech dienen zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecke und ein weiterer Standort in Augsburg sowie die Standorte in Bobingen, Gersthofen, Königsbrunn und Neusäß dienen zudem der Versorgung entlang der Bundes-/Landstraße.

Die Telekom betreibt in Augsburg und im Landkreis Augsburg jetzt insgesamt 191 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 99 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 27 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 39 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. Hierbei ist das Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können.

Der Kommunikationskonzern baut pro Jahr bis zu 1500 neue Mobilfunkstandorte. Der LTE-Ausbau ist auch deshalb wichtig, weil alle Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden. (AL)

