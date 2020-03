07.03.2020

Mehr Nachbarschaftshilfe

an Stefan Scheider (FWV/WIR). Das will er anpacken

Welches ist das wichtigste Vorhaben, das Sie als Bürgermeister anpacken wollen?

Neben den laufenden und in Planung befindlichen Projekten des Marktes liegt mir die Entwicklung und Umsetzung von weiteren Freizeitangeboten für Jung und Alt sehr am Herzen.

Wenn Sie sich für ihre Gemeinde etwas wünschen könnten, was wäre das?

Ich wünsche mir eine lebendige Bürgergesellschaft, die mit fairem Dialog und Gemeinschaftssinn am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Den Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich Gesundheit, denn die sollte immer an erster Stelle stehen.

Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Ich selbst wohne in einem Mehrgenerationenhaus, vom Kind bis zum Großvater. Um der älteren Bevölkerung am Ort ziemlich lange einen selbstständigen Alltag zu erhalten, möchte ich an den Angeboten der Nachbarschaftshilfe festhalten und diese weiter ausbauen. Ebenso sind Verbesserungen bei der Nahmobilität in unserem ländlichen Raum erforderlich.

Was würden Sie mit ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären?

Ich habe in meinem Leben schon viele Entscheidungen getroffen, auch bereits im Alter von 20 Jahren. Dass man im Leben nicht immer alles richtig entscheidet, mag schon sein, auch die Umstände drumherum kann man nicht immer beeinflussen, aber die Entscheidungen, die ich getroffen habe, würde ich mit großer Wahrscheinlichkeit wieder so treffen. Vor 20 Jahren habe ich auch meine Frau kennen- gelernt. Auch hier würde ich wieder dieselbe Entscheidung treffen.

Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Ich werde als offen, ehrlich und kontaktfreudig beschrieben, greife Probleme aktiv auf und gehe diese zielstrebig an.

Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Ich fahre regelmäßig Fahrrad. Lieber etwas Bewegung als gar keinen Sport.

Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Ich kenne die neuen sozialen Medien und weiß auch, dass diese gerade von der jüngeren Bevölkerung bevorzugt verwendet werden. Aus zeitlichen, aber auch aus Datenschutzgründen nutze ich die neuen sozialen Medien zurzeit nicht.