Mehr als hundert Liter Diesel aus Lkw an A8 gestohlen

Aus dem Tank eines Lasters auf dem Parkplatz am Streitheimer Forst an der A8 ist eine Menge Diesel gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Menge Diesel aus dem Tank eines Lasters gestohlen worden. Laut Polizei stand die Sattelzugmaschine auf dem Parkplatz Streitheimer Forst Süd an der A8. Der Fahrer, der an dem Parkplatz seine Ruhezeit einbrachte, stellte erst am nächsten Morgen bei seiner Abfahrtskontrolle ein beschädigtes Tankschloss fest. Ein unbekannter Täter hatte im Laufe der Nacht eine dreistellige Litermenge aus dem Tank des Lkw abgezapft. An dem Tank entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Wert des entwendeten Diesels wird auf circa 260 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die APS Gersthofen unter 0821/323 1910. (kinp)