15:07 Uhr

Mehrmals schlagen am Wochenende Einbrecher in Westheim zu

Zwei Mal lösen bislang unbekannte Täter die Alarmanlage aus. Sie fliehen ohne Beute. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen auf die Täter.

Gleich zwei Mal haben Einbrecher am Wochenende im Neusässer Ortsteil Westheim zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, hebelte ein bislang unbekannter Täter am Samstag gegen 1.30 Uhr das Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Westheimer Kobelstraße auf. Dabei löste er jedoch die Alamranlage aus und flüchtete unverrichteter Dinge wieder, ohne Beute gemacht zu haben. Der Sachschaden in diesem Fall liegt bei etwa 500 Euro.

Einbrecher steigen durch Fenster in Wohnhaus in Westheim ein

Ein zweites Mal Schlugen Einbrecher am Sonntag gegen 4.40 Uhr in der Westheimer Mozartstraße zu. Dort verschafften sich die Täter offenbar über ein Fenster im Obergeschoss eines Einfamilienhauses Zutritt. Weil dadurch ebenfalls ein Alarm ausgelöst wurde, flüchteten der oder die Täter auch in diesem Fall ohne Beute. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Hinweise zu beiden Fällen erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (kinp)

