Meitingen

vor 49 Min.

Aktivisten protestieren mit Laser gegen Rodung des Lohwalds

Die Klima-Aktivisten von Wald statt Stahl haben Dienstagabend mit einem Laserbeamer die Schlackeberge der Lech-Stahlwerke in Meitingen angestrahlt, um für den Erhalt des Lohwalds zu demonstrieren.

Plus Mit einer neuen Aktion setzt sich das Bündnis "Wald statt Stahl" für den Erhalt des Lohwalds ein und kündigt weitere Proteste an.

Von Matthias Schalla

Erneut haben die Aktivisten des Bündnisses "Wald statt Stahl" für den Erhalt des Lohwalds in Meitingen protestiert. Nachdem bereits diverse Banner in Bäumen und am Rathaus aufgehängt wurden, ein Hochbeet vor dem Büro des Landtagsabgeordneten Fabian Mehring von den Freien Wählern platziert wurde und es eine Führung mit dem angehenden Förster Nico Kleitsch durch das von einer Teilrodung bedrohte Waldgebiet gab, setzten die Aktivisten nun auf einen digitalen Protest. Mit einem leistungsstarken Laser wurden Dienstagabend ihre Forderungen "Lohwi bleibt" und "Wald statt Stahl" auf die Schlackeberge der Lech-Stahlwerke projiziert. Zudem haben die Aktivisten jetzt zum Gesprächsangebot von Bürgermeister Michael Higl Position bezogen.

Themen folgen