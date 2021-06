Lechstahl-Prozess: Heute fällt das Urteil gegen den Ex-Chef

Der Ex-Lechstahlmanager soll Hunderttausende Euro Schmiergeld kassiert haben. Er sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Heute fällt das Urteil.

Am Mittwoch schlägt die Stunde der Wahrheit für den 55-Jährigen: Kommt er einigermaßen glimpflich davon oder verschwindet der ehemalige Spitzenmanager für mehrere Jahre hinter den Mauern eines Gefängnisses? Im sogenannten "Lechstahlprozess" spricht die 15. Strafkammer des Landgerichts in Augsburg das Urteil über drei Männer: Einen Unternehmer aus dem Kreis Eichstätt, seinen Steuerberater und den 55-jährigen früheren Geschäftsführer des Stahlwerks in Herbertshofen bei Meitingen.

Er soll laut Anklage mehr als eine Dreiviertelmillion Euro Schmiergeld kassiert und dafür Subunternehmen des Stahlriesen überteuerte Aufträge zugeschanzt haben. Staatsanwältin Nazanin Mozaffari forderte vergangene Woche eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Außerdem soll er rund 1,2 Millionen Euro an Wertersatz zahlen. Einen Teil davon dürfte der 55-Jährige schon beglichen haben. Bei einer Razzia wurden unter anderem ein Sportwagen und eine Harley-Davidson beschlagnahmt. Laut Verteidigung sind die Fahrzeuge von der Justiz für zusammen 100.000 Euro versteigert worden. Die Anwälte des 55-Jährigen fordern eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren für ihren größtenteils geständigen Mandanten.

Korruptionsvorwürfe gegen Ex-Lechstahlmanager: Große Razzia im März 2020

Mit dem heutigen Urteilsspruch endet zumindest vorläufig ein mehr als einjähriges Straf- und Ermittlungsverfahren. Im März 2020 hatten mehr als 150 Polizeibeamte, Staatsanwälte und Steuerfahnder über 30 Objekte durchsucht und mehrere Männer festgenommen. Der frühere Lechstahlchef sitzt seitdem in Untersuchungshaft, das Unternehmen seines mitangeklagten Komplizen aus dem Kreis Eichstätt schlitterte im Anschluss in die Pleite. Auch der Unternehmer musste nach Gablingen in U-Haft.

Etabliert haben soll das Schmiergeldsystem, in das mehrere Firmen verwickelt waren, ein inzwischen verstorbener Manager aus dem Imperium von Lechstahl-Eigentümer Max Aicher. Auch der schwerreiche Unternehmer sagte vor Gericht aus. Er hatte den 55-jährigen Angeklagten einst eingestellt und wollte Verdächtigungen gegen diesen lange keinen Glauben schenken.

