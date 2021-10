Meitingen/Erlingen

vor 46 Min.

Erlinger freut sich über riesige Bananenpflanze mit Früchten

So sieht die Bananenstaude in voller Pracht aus.

Plus Mitten im Lechtal gedeiht exotisches Obst. Doch ist es auch genießbar?

Die Banane ist der Deutschen Lieblings-Exot unter den Früchten – sozusagen schon vor Jahrzehnten eingebürgert. Satte zwölf Kilo Bananen vertilgt der Durchschnittsdeutsche im Jahr – für einen Europäer ein sehr ordentlicher Wert. Was liegt also näher als der Gedanke, im heimischen Garten eine Bananenpflanze wachen zu lassen? Schließlich ist der einschlägige Fachhandel voll mit Ratgebern und passendem Saatgut, auf dass die Banane gedeihe zwischen Radieschen und Apfelbäumen und was sonst noch gewöhnlicherweise so wächst in deutschen Gärten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen