Meitingen

17:30 Uhr

Feuerwehr hilft bei Herbertshofen den Fischen in der Laichzeit

Plus Die Jugendfeuerwehren aus Herbertshofen und Erlingen spülen die Kiesbänke am Mädelelech frei. Von dem Einsatz profitieren nicht nur die Fische.

Von Matthias Schalla

So mancher Spaziergänger dürfte sich in diesen Tagen verwundert die Augen gerieben haben: Die Feuerwehr saugt mit einer von einem Kompressor angetriebenen Pumpe das Wasser aus einem kleinen Bach, um es umgehend wieder über einen anderen Schlauch hineinzupumpen. Langweilig war den angehenden Brandbekämpfern aber nicht. Denn was die Jugendlichen der Feuerwehren aus Herbertshofen und Erlingen am Mädelelech veranstaltet haben, hatte durchaus einen Sinn.

