Meitingen-Herbertshofen

vor 16 Min.

Geldautomat weg: Banken machen in Herbertshofen Standort dicht

Plus Eine echte Bankfiliale gibt es in dem Ortsteil von Meitingen schon lange nicht mehr. Jetzt mustern die Banken auch noch Kollege "Computer" aus. Er ist ihnen zu teuer.

Von Josefine Wunderwald

Als sie vor Kurzem wie gewohnt in ihrem Wohnort Herbertshofen Geld abheben wollte, staunte Martina Ruinat: Der Geldautomat war nicht mehr in Betrieb. "Die einzige Information war ein Flyer an der Tür, auf dem stand, dass der Geldautomat ab dem zweiten November zu sei. Das war alles an Öffentlichkeitsarbeit", sagt Ruinat. War war passiert?

