Unbekannter klaut 54-Jähriger in Herbertshofen ihren Geldbeutel

Ein bislang unbekannter Täter hat den Geldbeutel einer 54-Jährigen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, kaufte die Frau am Samstag gegen 11 Uhr in einem Discounter im Meitinger Ortsteil Herbertshofen ein. Während des Einkaufs hing ihre Handtasche laut Polizei am Griff des Einkaufswagens. Der Unbekannte soll die kurze Unaufmerksamkeit der Frau ausgenutzt und den Geldbeutel aus der Tasche gestohlen haben. Der Wert des Diebesguts beläuft sich laut Polizei auf etwa 150 Euro. (kinp)