Meitingen

vor 60 Min.

Höchster Ehrentitel für Budolehrer Wolfgang Wimmer aus Meitingen

Plus Der Meister der Kampfkunst, Wolfgang Wimmer aus Langenreichen, erhält den höchsten Ehrentitel der japanischen Budokünste. Doch auch die Liste der sonstigen Ehrungen ist lang.

Von Peter Heider

Der Titel des Hanshi, den höchsten Ehrentitel, der im Bereich der japanischen Budokünste verliehen werden kann, wurde nun dem 55-jährigen Wolfgang Wimmer im Meitinger Ortsteil Langenreichen zuteil. Wimmer betreibt in Erlingen eine Budoschule, unterrichtet hier Kinder, Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen Budokünsten, hauptsächlich in Jiu Jitsu, Aiki Jitsu und Iaido, und befasst sich seit mittlerweile 38 Jahren mit der Technik der japanischen Budokünste. Die Ehrung zum Hanshi Jiu Jitsu und Hachi - (8.)DAN im Iaido überreichten der Vizepräsident des Verbandes asiatischer Kampfkünste, Alexander Neidhart, und der 2. Vorsitzende Thomas Moser.

