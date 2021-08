Meitingen/Köln

Mehr als 200 Euro für ein T-Shirt: Das ist die Geschäftsidee eines jungen Mannes aus Meitingen

Plus Nicolai Vrazic hat gemeinsam mit einem Freund ein Fashionlabel gegründet und verfolgt eine mutigen Ansatz. Doch jetzt haben sie mit den Folgen von aktuellen Katastrophen zu kämpfen.

Von Laura Gastl

Etwas Eigenes auf die Beine stellen wollen und die Liebe zu Textilien: Daraus ergab sich für Nicolai Vrazic der Wunsch, ein nachhaltiges Modelabel ins Leben zu rufen. Der 24-Jährige ist in Meitingen aufgewachsen und lebt heute in Köln. Mit der Gründung der Marke „One Hundred and One“ im vergangenen Jahr hat er sich seinen Traum gemeinsam mit seinem Geschäftspartner und Freund Sascha Hermanns erfüllt. Erschwert wurde der Prozess zunächst durch die Corona-Pandemie. Aktuell sind es die Fluten in Nordrhein-Westfalen und die Waldbrände in der Türkei gleichermaßen, die den jungen Unternehmern Probleme bereiten.

