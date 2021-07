Meitingen

Kritik von den Grünen: Stahlwerks-Besitzer spendet großzügig an die CSU

Plus Lechstahl-Eigner Max Aicher unterstützt politische Parteien. Vor allem die CSU. Nach dem Ja des Meitinger Rats zur Lohwald-Rodung kritisieren die Grünen das.

Von Christoph Frey

Auch nach dem Ja des Meitinger Marktrats zur Rodung eines Teils des Lohwaldes zugunsten einer Erweiterung der Lech-Stahlwerke geht der politische Streit weiter. Die Grünen im Landkreis Augsburg kritisieren die Entscheidung scharf und lenken den Blick auf den Unternehmer Max Aicher, zu dessen Firmenreich das Stahlwerk in Herbertshofen gehört. Firmen von Aicher "zählen seit Jahren zu den Topspendern der CSU". Das sei "kritisch zu sehen", heißt es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung.

