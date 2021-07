Luftfilter-Forderung aus München setzt Meitingen unter Druck

Plus "Blinder Aktionismus"? Der bayerische Ministerpräsident möchte Luftfilter in allen Klassenzimmern. Meitingen entscheidet sich widerwillig für die Anschaffung.

Bei der jüngsten Sitzung des Meitinger Marktgemeinderats standen zwei Kästen im Saal, einer etwa hüfthoch, einer so groß wie ein Kühlschrank. Beides Luftreinigungsgeräte, wie Ministerpräsident Markus Söder sie für Herbst in allen Klassenzimmern und Kitas fordert. Bis zur Hälfte der Anschaffungskosten übernimmt der Staat für die Gemeinden. Ein Meitinger Rat warnt vor blindem Aktionismus.