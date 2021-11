Meitingen

vor 31 Min.

Nach Grillabend: In Meitingen brennt der Baum

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntag in Meitingen gekommen.

Eine Anwohnerin bemerkt am Sonntag in Meitingen plötzlich Brandgeruch. Ursache für das Feuer könnte ein Grillabend am Abend zuvor sein.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntag in Meitingen gekommen. Eine Anwohnerin hatte in der Breslauer Straße gegen 8.15 Uhr Brandgeruch festgestellt. Als die Frau nachsah, bemerkte sie eine brennende Tanne im Nachbargrundstück. Die Feuerwehr Meitingen konnte den Brand glücklicherweise schnell ablöschen. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Als Brandursache dürfte laut Polizei nicht ganz abgekühlte Asche sein. Die Gartenbesitzer grillten am Samstagnachmittag und entsorgten die Asche unter der Tanne. (thia)

Themen folgen